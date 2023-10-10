Откровенное фото Седоковой в леопардовом купальнике утекло в Сеть

Певица вновь поразила публику ошеломительным телом

Бывшая солистка украинской "ВИА Гры" Анна Седокова выставила очередное откровенное фото, показав свое шикарное тело. Звезда поделилась результатами очередной диеты, с помощью которой согнала еще девять килограммов.

Пару месяцев назад, жалуется Анна, формы явно оставляли желать лучшего. Все изменилось в тот момент, когда красотка поняла: нужно изменить свою жизнь и доказать, что у нее имеется воля.

"И у меня получилось сделать это – сегодня я минус девять килограммов", – говорила Анна.

Исполнительница призналавась публике, что не испытывает никаких угрызений совести, демонстрируя свои формы и выкладывая селфи без фильтров и макияжа. Анна не желает оставаться "стандартной худой" дамой – в восторге от своих шикарных форм, которые стремится сохранить. Постоянно отдувается на тренажерах, сидит на строгой диете, употребляет много воды и держит спиртное подальше от себя.

Впрочем, Седокова неоднократно признавалась, что чувствовала бы себя гораздо комфортнее, если бы не общественное мнение.