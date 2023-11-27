Выбывшая Седокова со скандалом унизила игроков "Последнего героя"

Выбывшая Седокова со скандалом унизила игроков "Последнего героя"
Анна Седокова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press globallookpress.com
Певица эмоционально попрощалась с соплеменниками

На острове, где снимается реалити-шоу "Последний герой. Остаться семьей", как всегда кипят эмоции. Но теперь накал страстей вырос почти до предельного уровня: ведь больше нет двух племен Слонов и Тигров, а есть одно общее племя Скорпионов, и отныне участники будут сражаться за победу, объединившись в одну команду. В испытании, определившем предводителя племени, экс-солистка "Виа Гры" Анна Седокова выиграла... но вскоре после этого покинула команду – и напоследок заявила, что сила – не в поедании тараканов.

Последнее состязание предназначалось для того, чтобы выбрать лидера объединенного племени. К тому же выигравший статус вождя получал в виде бонуса лишний голос на финальном совете. Кандидату в вожди предстояло проявить выдержку, концентрацию и внимание – те качества, которые необходимы предводителю. Некоторые игроки честно признавались, что хотят видеть в лидерах племени именно Анну, а не актера Алексея Лукина.

Позже состоялось испытание, где выигрывался иммунитет. Игрокам предложили отведать личинок, скорпиона, пауков и прочих насекомых. На голосовании максимум голосов "против" достались Анне Седоковой. Но есть данные, что она сама просила соплеменников так проголосовать. Во всяком случае, звезда не расстроилась ни капельки.

Уходя с проекта, в последнем обращении к соплеменникам Анна эмоционально пожелала всем удачи и добавила, что не всегда "сильный игрок" означает борьбу до победного конца. Для нее оказалось важнее спасти семью, которая чуть не разрушилась.

"Быть сильным игроком – не означает биться до последнего. Это означает, что после того, как ты была на грани развода с мужем, вернуться и сказать, что ты его любишь. А не бороться и есть тараканов", – добавила напоследок певица.

Ранее мы писали, что новая ведущая проекта "Последний герой" Ксения Бородина была в ужасе от того, что на острове слишком много страшной фауны.

Источник: Телеграм-канал "Звездач" ✓ Надежный источник
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