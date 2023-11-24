Воробей сделала заявление после слухов об эмиграции в Израиль

Юмористка уже успела купить квартиру

О том, что Елена Воробей сбежала из России, не говорил только ленивый. Не успела юмористка выйти из самолета в Израиле, как тут же пошли слухи, что она эмигрировала и обосновалась на Святой земле навсегда. Однако недавно артистка рассказала правду о своей эмиграции и покупке жилья.

Елена Воробей не раз говорила, что уезжает в Израиль на время и это скорее психотерапевтическая поездка для "перезагрузки", потому что в Москве ее накрыл дикий стресс, с которым артистка не справлялась. За границей она выдохнула и смогла накопить ресурсы для возвращения к творчеству.

Более того: в Израиле она начала петь. Ожившая Елена вернулась в Россию, как и обещала поклонникам. Так что на экранах телевизоров в новогоднюю ночь россияне ее, скорее всего, увидят.

Возвращение юмористки оказалось эффектным: она неожиданно вошла в зал, где праздновали полувековой юбилей Натальи Палиновой, звездного продюсера. Конечно, ее сразу же атаковали журналисты, расспрашивая об отъезде и эмиграции. Все слухи юмористка отвергла.



"Они нагло врут", – возмутилась Воробей.



Елена призналась, что старается не принимать близко к сердцу сплетни про свою эмиграцию и не дает хейтерам подкусывать себя злобными нападками. В свойственном ей юмористическом стиле она напела переделанную песенку про зиму в избушке, ввернув туда название Тель-Авива, где ее "поселили" завистники.

Хотя слухи о покупке новой квартиры оказались правдой. Жилье артистка и правда купила... Но в столице России, а не Израиля. Сейчас там идет ремонт. На покупку юмористка потратила почти все сбережения, поскольку долги не любит и ипотеку брать не стала.



"Надо пахать и пахать, честно говоря" – засмеялась Воробей на вопрос о дальнейших планах.



А после призналась, что жить в новой квартире не собирается, поскольку делает ее для дочери, которая вот-вот перешагнет рубеж "полного совершеннолетия" и для личной жизни ей понадобится своя территория.

Ранее мы писали, что ходят слухи о романе между Еленой Воробей и любовником Надежды Бабкиной.

