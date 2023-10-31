Сбежавшая в Израиль Воробей заявила об ужасе от происходящего в России

После недавних новостей знаменитость не может прийти в себя

Известная юмористка Елена Воробей полюбилась российской публике за запоминающиеся образы. Уникальная манера поведения артистки на сцене многим запала в душу, ей удавалось рассмешить даже самых предвзятых к ее творчеству людей. Особую симпатию публики она заслужила за совместные номера с Юрием Гальцевым.

Своего происхождения знаменитость никогда не скрывала. Она признавалась, что является еврейкой, как и ее многочисленные родственники. А некоторое время назад она даже сбежала от московского стресса в Израиль. Тем не менее, за происходящим в России Воробей активно следит и признается, что некоторые события приводят ее в ужас.

Артистка крайне потрясена случившимся в аэропорту Махачкалы. По ее словам, за всем она следила с замиранием сердца, поскольку сопереживала людям в самолете, на которых ринулась разъяренная толпа. Она не верила, что подобное событие было возможно.

Юмористку возмутило, что полиции в такой ситуации не было видно. Произошедшее ее так сильно тронуло, поскольку брат женат на дагестанской еврейке.

"Я очень сильно переживала, чем все закончится. Но группа реагирования медлила", – считает знаменитость.

Воробей утверждает, что в ее родословной есть порядка 20 человек, которые стали жертвами геноцида. И она не могла поверить, что антисемистские настроения проявят себя в современной России. Теперь артистка боится, что из-за ее открытых признаний о еврейском происхождении ей что-то угрожает.