Сбежала в Израиль и запела: что стало с юмористкой Еленой Воробей

Звезда "Аншлага" оказалась в числе беглянок

Осенью прошлого года Елена Воробей уехала в Израиль. Актриса призналась, что убегала от состояния стресса, в котором находилась в Москве. И только за границей смогла вернуться к нормальной творческой деятельности. Более того, поездка за границу помогла ей запеть.



Воробей рассказала, что после отъезда получила ворох критики и обвинений, не раз читала о своей эмиграции. Но после гастролей по Святой земле юмористка вернулась в Россию.

Актриса не скучает без работы: она по-прежнему в составе программы "Аншлаг", но выступает только когда есть приличный номер. Недавно Воробей призналась, что охотно уступит место в "Аншлаге" молодым дарованиям.

Кроме съемок в юмористической программе, Воробей продолжает ездить на гастроли с театральными постановками. В настоящее время в репертуаре спектакли "Скупой папик", "Любовь по-итальянски" и "Мужчина с доставкой на дом".

Не ограничившись юмором и театральной деятельностью, артистка решила попробовать себя в амплуа певицы. Для нее принципиально выдавать достойный продукт, удерживающий внимание зрителя.

Самый большой страх для актрисы и певицы приходит к ней во снах.

"Снится мне, что выхожу на сцену, а в зрительном зале почти никого нет – это самые страшные сны для меня", – рассказала Елена.

Недавно Утро.ру писало о проблемах с застройщиками, которые возникли у жителей комплекса, где приобрела квартиру Воробей. Ушлый делец обманул покупателей квартир и вместо тихой зоны отдыха продал площадку под частную школу.

