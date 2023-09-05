Смольянинов* взвыл в эмиграции: "Почему я здесь?"

Смольянинов* взвыл в эмиграции: "Почему я здесь?"
Фото: соцсети
Знаменитость пожаловался на жизнь

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ АРТУРОМ СЕРГЕЕВИЧЕМ СМОЛЬЯНИНОВЫМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА АРТУРА СЕРГЕЕВИЧА СМОЛЬЯНИНОВА.

Сбежавший их России актер Артур Смольянинов* дал интервью латвийским журналистам, в котором высказался о своей судьбе. Знаменитость взвыл, что его коллеги на родине спокойно выступают и дают концерты, а он, находясь в эмиграции, сидит без работы.

По его словам, такая участь для него является крайне печальной. С момента отъезда он один раз снялся в рекламе и доозвучил два фильма, которые до сих пор не вышли в прокат. С тех пор он сидит без дела, надеясь на карьеру в Голливуде. 

"Я смотрю: они там. И вот, концерт. И все хорошо. А я здесь. А почему я здесь? Я просто не понимаю. Мне просто очень-очень грустно. Даже не представляете, насколько", – жалуется артист.

При этом он не думает, что в обозримой перспективе может вернуться в Россию – для этого нет ни шансов, ни желания, как минимум, в течение ближайших десяти лет.

Ранее на защиту Смольянинова* неожиданно встал его крестный отец Иван Охлобыстин. Артист считает, что звезда "9 роты" попал под негативное влияние, поэтому и делает резкие заявления в адрес родной страны.

*признан иноагентом, террористом и экстремистом в России
Источник: Говорящие головы
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