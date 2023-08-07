Смольянинова* ликвидировали после резких слов о вступлении в ВСУ

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ АРТУРОМ СЕРГЕЕВИЧЕМ СМОЛЬЯНИНОВЫМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА АРТУРА СЕРГЕЕВИЧА СМОЛЬЯНИНОВА.
Актер Артур Смольянинов получил крайне дурную славу из-за своих высказываний в адрес России после того, как принял решение покинуть страну. Особенное негодование россиян вызвала его фраза о готовности в ступить в ряды ВСУ и воевать на стороне Украины. После этого его моментально признали экстремистом и террористом, а также наделили статусом иноагента.
Российские знаменитости после всего открестились от Смольянинова*. Они утверждают, что теперь возвращение назад ему не светит, да и снимать ни один режиссер его не отважится. Теперь же стало известно, что после всех резких слов о вступлении в ВСУ актера и вовсе решили ликвидировать из всех картин, где он ранее снимался.
На такой шаг, к примеру, пошел телеканал РЕН-ТВ. Во время недавнего показа "9 роты" его решили замазать, скрыв лицо знаменитости от публики. На это обратили внимание в соцсетях, а позже информацию подтвердила пресс-служба телеканала.
"А что нам остается? Чтобы раскручивали актера, который в нужную минуту сбежал, а после и вовсе поливал грязью страну? Нет, это недопустимо", – заявили на РЕН-ТВ.
Представители канала отметили, что остальные актеры, как и сама кинокартина, не имеют никакого отношения к политической позиции Смольянинова, поэтому и отказываться от показа произведения из-за него никто не должен.
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