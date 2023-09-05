Охлобыстин неожиданно оправдал скандалиста Смольянинова*

От патриота такого не ожидали

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ АРТУРОМ СЕРГЕЕВИЧЕМ СМОЛЬЯНИНОВЫМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА АРТУРА СЕРГЕЕВИЧА СМОЛЬЯНИНОВА.

Российский актер Иван Охлобыстин сразу после начала спецоперации занял патриотическую позицию и осудил тех своих коллег, которые отвернулись от родины. Среди таких скандальных личностей оказался признанный в России иноагентом Артур Смольянинов*, который публично вылил ушат помоев на Россию и даже хотел воевать на стороне Украины. После таких слов на актера обрушилась волна критики, работы в России он, естественно, лишился. Как и семьи, и поклонников.

Не секрет, что Артур Смольянинов* является крестником Ивана Охлобыстина, который в прошлом был священником. На днях актер неожиданно оправдал его, чего не ожидал никто после всего сказанного звездой "9 роты".

По словам Охлобыстина, Смольянинов* хороший человек, но глупый и с завышенным самомнением. Он уверен, что его крестник просто попал под чужое дурное влияние.

Режиссер также рассказал, что со своим крестником он не связывался с момента его скандального интервью и не собирается общаться. Актер уверен, что Смольянинов* просто не подумал о том, чем все это может кончиться. О последствиях на тот момент он не думал.

* – признан иноагентом по решению Минюста РФ