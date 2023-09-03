Савельева из "Фабрики" высказалась о причине эмиграции

Это был осознанный шаг

Российская певица и бывшая солистка группы "Фабрика" Саша Савельева уже 14 лет живет вместе с мужем актером Кириллом Сафроновым в Израиле. В 2019 году у пары родился сын Леон. Недавно артистка раскрыла причины своей эмиграции.

Оказывается, артистка решилась на переезд из-за климата, который благотворно влияет на ее организм. Надоумили на переезд звезду сотрудники СПА-комплексов. Они объяснили, что лучшим образом на организм влияет море и процедуры, которые человек там делает для здоровья. Для этого не стоит ждать выхода на пенсию, и начинать надо как можно раньше. Чем раньше начать это делать на регулярной основе, тем здоровее будешь.

В процедуры входят ванны Мертвого моря, а также СПА-процедуры для укрепления иммунитета. Все это восстанавливает и укрепляет эмоциональный фон и нервную систему. Кроме того, значительно улучшается состояние и вид кожи. Все здоровье в целом укрепляется, а это очень важно для качества и продолжительности жизни.

В Израиле Саша Савельева продолжает заниматься музыкой. Оказывается, певица не бросила карьеру певицы после ухода из группы "Фабрика", хоть громкой сольной карьеры у нее и не случилось. Музыкой она занимается для себя и саморазвития.