Савельева из "Фабрики" высказалась о причине эмиграции

Савельева из "Фабрики" высказалась о причине эмиграции
Саша Савельева. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Это был осознанный шаг

Российская певица и бывшая солистка группы "Фабрика" Саша Савельева уже 14 лет живет вместе с мужем актером Кириллом Сафроновым в Израиле. В 2019 году у пары родился сын Леон. Недавно артистка раскрыла причины своей эмиграции. 

Оказывается, артистка решилась на переезд из-за климата, который благотворно влияет на ее организм. Надоумили на переезд звезду сотрудники СПА-комплексов. Они объяснили, что лучшим образом на организм влияет море и процедуры, которые человек там делает для здоровья. Для этого не стоит ждать выхода на пенсию, и начинать надо как можно раньше. Чем раньше начать это делать на регулярной основе, тем здоровее будешь. 

В процедуры входят ванны Мертвого моря, а также СПА-процедуры для укрепления иммунитета. Все это восстанавливает и укрепляет эмоциональный фон и нервную систему. Кроме того, значительно улучшается состояние и вид кожи. Все здоровье в целом укрепляется, а это очень важно для качества и продолжительности жизни. 

В Израиле Саша Савельева продолжает заниматься музыкой. Оказывается, певица не бросила карьеру певицы после ухода из группы "Фабрика", хоть громкой сольной карьеры у нее и не случилось. Музыкой она занимается для себя и саморазвития. 

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник

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