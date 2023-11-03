Закрутившая отношения с любовником Бабкиной Воробей проговорилась о свадьбе

Что происходит в личной жизни звезды?

Знаменитая юмористка Елена Воробей активно штурмует карьеру певицы. В жанре комедии она уже состоялась – ее образы любят тысячи россиян, периодически пересматривая легендарные номера артистки "Аншлага". Но вот в музыкальной сфере она аналогичных высот пока не достигла. Недавно звезда решила изменить ситуацию, записав совместную песню с любовником Бабкиной – Евгением Гором.

После этого поползли слухи, что в некогда крепких и счастливых отношениях между артисткой и избранником поставлена точка, и союзом с Еленой мужчина отомстил звезде на интрижку с молодым ассистентом. Не так давно закрутившая отношения с Гором Воробей решила высказаться о ситуации и случайно проговорилась о свадьбе.

Юмористка утверждает, что их активное общение с певцом началось по ее инициативе. Она написала Евгению ночью, когда увидела его исполнение песни "Спокойной ночи, господа!".

"И сон, как рукой сняло! Начала строчить сообщения", – вспомнила Воробей.

Однако она настаивает, что с любовником Бабкиной ее связывает исключительно дружба. Сейчас звезда не одинока, но рассказывать об этом подробнее не хочет.

"Пришла к выводу, что свидетели нужны только на свадьбе, и то это почетное звание давно упразднили. Как только я начинаю откровенничать о личном, все начинает рушиться", – отметила артистка.

Ранее Елена Воробей высказалась о произошедшем в аэропорту Махачкалы. Юмористка призналась, что очень сильно переживала из-за этого, поскольку является еврейкой, а ее брат женат на уроженке Дагестана.