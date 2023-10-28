Васильев и Бабкина устроили перепалку: ведущий врезал певице

Крепкой дружбе подошел конец

Раньше между Александром Васильевым и Надеждой Бабкиной, казалось, были очень близкие и дружественные отношения. Коллеги по "Модному приговору" в кадре постоянно демонстрировали уважение друг к другу и обменивались приятными словами. Было ли это честно или только игра на публику – неизвестно, но уже после февральских событий прошлого года стало ясно, что между ними не все гладко.

Как известно, историк моды и артистка заняли разные позиции в происходящем. И на этом фоне стале обмениваться друг с другом колкостями и неоднозначными заявлениями. В последнее время ситуация настолько обострилась, что Васильев и Бабкина устроили публичную перепалку, в которой ведущий словестно врезал певице.

Все начало развиваться с особой силой, когда модный эксперт начал осуждать новое шоу бывшей коллеги на НТВ. Такие заявления он стал делать после того, как его не позвали обратно в шоу "Модный приговор". Затем он и вовсе "слил" компромат на Бабкину, рассказав на всю страну о ее новом увлечении молоденьким парнем.

Артистка молчать не стала. Она заявила, что разногласий с Васильевым у нее нет, но посоветовала ему помалкивать. По ее словам, если ведущий в чем-то не соображает, особенно в политике, то лучше и не высказываться.

"Она совершенно права. Историки моды в политике не могут разбираться. В ней могут разбираться только певицы", – врезал ей Васильев.

Сейчас, судя по всему, хорошие отношения между заклятыми друзьями подошли к концу. Вряд ли они смогут общаться и работать вместе после всего сказанного.