Уволенному с Первого канала Александру Васильеву снова врезали: "Клоп ряженый!"

Уволенному с Первого канала Александру Васильеву снова врезали: "Клоп ряженый!"
Александр Васильев. Фото: Alexander Legky/Russian Look/www.globallookpress.com
Историк моды потерял любовь россиян

Известный телеведущий Александр Васильев раньше прекрасно жил в нашей стране и был весьма любим российским зрителем. Однако после событий прошлого года историк моды вдруг понял, что ему значительно комфортнее жить за границей. После этого началась череда скандальных интервью. В конце концов, Васильева лишили доходной работы на "Первом канале", простые россияне также поспешили врезать оскандалившейся звезде.

Любопытно, что телеведущий продолжает витийствовать и заявляет, что не сбегал из России, а лишь очень любит путешествовать, поэтому гастролирует по разным странам. При этом он в открытую осудил действия наших властей и подчеркнул, что Россия вызывает у него оторопь, в то время как Франция – блаженный восторг.

Такие выкрутасы знаменитости россиянам надоели. В конце концов, Васильева убрали из популярного телешоу "Модный приговор" на Первом канале. Своим мнением по поводу хамского поведения телеведущего поделились и простые россияне. Они припечатали Васильева в социальных сетях.

"Историк моды пытается выглядеть интересным, но ни одной интересной мысли. И одет всегда как балаганный петрушка","Обезумевший бездельник! Его скоро съест моль и подавится его брошью... бедное насекомое. Это я про моль" , "Павлин бесхвостый! В голове сбой у модника", "Клоп ряженый! Ползи в свой Париж… Не будет вам, предатели, здесь ни чепчиков в воздухе, ни гонораров", – пишут в Сети.

Источник: Аргументы и факты ✓ Надежный источник

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