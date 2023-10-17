Беглец Васильев получил новый удар после жалобы на влиятельного врага в России

Артист остался без любимого проекта

Популярный историк моды Александр Васильев оказался в числе тех, кто покинул Россию после известных событий февраля прошлого года. Сам телеведущий витиевато заявляет, что не отрекался от родины, а лишь любит путешествовать и поэтому находится за пределами родной страны. Недавно в прессе появилась информация о том, что по Васильеву нанесли новый удар.



Российскому зрителю Александар в основном известен как ведущий популярного телепроекта "Модный приговор". Когда ситуация на международной арене резко обострилась, было принято решение убрать из эфира подобного рода развлекательные телепередачи. Однако сейчас обстановка более-менее устаканилась, и проект, по имеющейся в распоряжении журналистов информации, скоро вернется на телеэкраны.



Однако Васильева на привычном месте ведущего зрители уже не увидят. Отличившегося антипатриотичной позицией историка моды снимать не будут. Любопытно, что буквально недавно Васильев жаловался на некоего влиятельного врага во власти, который делает все, чтобы лишить звезду работы в России.



Точнее, речь идет о женщине. Об этом рассказал сам Александр. Мол, некая авторитетная дама очень обиделась на него за отказ в близких отношениях и теперь всячески мстит. Насколько это правда, судить сложно, но, в "Модном приговоре" Александра не будет. По имеющейся информации, съемки новых выпусков начнутся уже через несколько недель.

