Сбежавший Александр Васильев указал на влиятельного врага в России

Историк моды рассказал, кто закрыл для него двери в нашей стране

После событий прошлого года некоторые российские знаменитости решили продолжить развивать свою карьеру за рубежом. Известного историка моды Александра Васильева также причисляют к беглым звездам, которые предали родное государство. Однако сам Васильев старается представить все несколько в ином свете. При этом Александр убежден, что в нашей стране у него есть влиятельный враг.



Историк моды не желает включать себя в список беглецов и утверждает, что просто очень любит путешествовать и не хочет сидеть на одном месте. По имеющейся информации, Васильев обосновался во Франции, однако сам он заявляет, что продолжает активно путешествовать по разным странам. При этом Александр похвастался, что у него есть работа не только в России, но и в других государствах.



В то же время Васильев признался, что в родной стране его в последнее время не жалуют. Более того, Александр уверен, что у него есть некий влиятельный враг, обладающий серьезной властью. Речь идет о женщине, которая по личным причинам решила отомстить историку моды, и делает все для того, чтобы Васильев лишился возможности зарабатывать и выступать в России.

"Мне сказали, что это какая-то женщина, отвергнутая мной, в верхах власти, теперь мстит. Дама сказала: „Не доставайся же ты никому!“" – рассказал Александр.

К слову, недавно всплыли гнусные грешки Васильева. Некоторые "подозревают его в некрофилии".

