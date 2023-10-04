Всплыли гнусные грешки беглого Васильева: "Подозревают в некрофилии"

Всплыли гнусные грешки беглого Васильева: "Подозревают в некрофилии"
Александр Васильев. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Жизнь телеведущего всегда била ключом

Когда-то историк моды Александр Васильев пользовался бесконечной любовью публики и регулярно появлялся на федеральных каналах. Однако некоторое время назад знаменитость приняла решение покинуть родное государство и продолжить строить карьеру на чужбине. Впрочем, интерес публики к Васильеву никуда не пропал. Так, в прессе продолжают обсасывать пикантные подробности его личной жизни.

Стоит отметить, что манерность, желание всегда выглядеть с иголочки и другие признаки наталкивали людей на мысли о том, что Васильев не испытывает тягу к представительницам женского пола и нетрадиционен в данном вопросе. Оказалось, что это совсем не так. Васильев любит женщин. Однако и с этим вопросом некоторое время назад начались серьезные проблемы.

В интервью трехлетней давности Васильев раскрыл пикантные подробности своей личной жизни. Александр признался, что перестал жить интимной жизнью, так как с возрастом начались серьезные проблемы с потенцией. Тогда же Васильев возмущался по поводу того, что публика приписывает ему всевозможные гнусные грешки. Поговаривали даже, что Васильев любит спать с женщинами максимально преклонного возраста.

"Меня подозревают в некрофилии!  У меня много грехов, но только не этот. Да, я люблю женщин в возрасте. Я им помогаю. Но никакого интима!" – возмущался артист.

К слову, недавно беглый Александр Васильев заявил, что считает героями "репрессированных" русофобов.

Источник: Эмпатия Манучи ✓ Надежный источник
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