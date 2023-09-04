Беглый скандалист Панин признал Крым русским

Отар Кушанашвили проехался по звезде

Актер Алексей Панин, который после бегства из России принялся активно поливать родину и народ помоями, вляпался в очередной скандал. Собственно, артист и не вылезает из скандальных историй.

Сегодня он мало похож на полноценного человека. По мнению Журналиста Отара Кушанашвили, моральное разложение звезды фильма "Жмурки" началось примерно в 2006-2007 годах. До это телеведущий и актер были друзьями.

О своем отношении к беглому русофобу Отара Кушанашвили рассказал каналу "Телега ONLINE". В эфире ему показали записи разговора Алексея Панина с пранкером Соряном.

На видео актер выглядел отвратительно, плохо разговаривал, вероятно, находился в совершенно не трезвом состоянии. По словам грузинского журналиста, моральное разложение звезды началось как раз на фоне употребления спиртного в больших объемах.

Далее пранкер, представившийся либеральным журналистом, вывел артиста на разговор о Крыме. Ведущий задал прямой вопрос: "Чей Крым?"

"Я всегда считал Крым русским, потому что я жил в Крыму, в котором люди считали, что они русские", – заявил Алексей Панин.

Кроме того, артист рассказал о своих проблемах с алкоголем и мечтах о совокуплении с животными.

Ранее режиссер Юрий Мамин жестко раскритиковал Алексея Панина за его выходки.

