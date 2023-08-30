"Червяк в навозной жиже": что натворил скандалист Панин

Режиссер Юрий Мамин жестко раскритиковал актера

Актер театра и кино Алексей Панин в начале 2000-х годов был весьма востребованной звездой, участвовал в рейтинговых проектах, неплохо зарабатывал в России, имел большое количество поклонников. Однако со временем карьера и в целом жизнь артиста пошли под откос.

Что натворил Алексей Панин, чтобы лишиться и ролей в кино, и приличного заработка, большинства фанатов и даже хороших отношений с коллегами по цеху? Разумеется, звезду фильма "Жмурки" подкосил не единичный случай, а целая череда скандалов, которая не заканчивается до сих пор.

Пожалуй, самые безобидные истории – это дебоши в публичных местах, устроенные в состоянии алкогольного опьянения. Первый звоночек прозвенел еще десять лет назад. Со временем актер вошел во вкус.

Потом Алексей Панин стал появляться на публике в обнаженном виде, позже всплыли видео порнографического содержания с его участием. Причем, партнерами звезды становились не только женщины, но и мужчины... И даже собака.

Артист неоднократно негативно высказывался про своих коллег и даже делал скандальные заявления, мол некоторые из них придерживаются нетрадиционных форм времяпрепровождения, голословно называя имена.

После начала СВО Алексей Панин и вовсе затесался в ряды русофобов. Так или иначе, он постоянно подвергается критике как сто стороны простых граждан, так и со стороны звезд.

"Он напоминает даже не человека, а червяка, который копается в навозной жиже",

– охарактеризовал Алексея Панина известный режиссер Юрий Мамин. Заслуженный деятель искусств РФ призвал не пускать актера на экраны. Он подчеркнул, что Алексей Панин не достоин даже того, чтобы его обсуждали.

Ранее актер жестко наехал на своего коллегу Дмитрия Дюжева.