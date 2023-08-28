"Иду на родину": дочь беглого Панина внезапно объявила о возвращении

Наследница скандального актера шокировала народ

В последние годы Алексей Панин то и дело привлекает к себе внимание, но не актерской деятельностью, а одиозными выходками. То в Сети всплывут интимные видео знаменитого артиста, то – интервью, которые вызывают не меньшее отвращение у публики. Обосновавшись на Западе, звезда "Жмурок" начала поливать грязью родину, в том числе за проведение спецоперации на Украине.

Недавно с Паниным побеседовала журналистка Ксения Собчак, которая успела задать каверзные вопросы не только актеру, но и его повзрослевшей дочери Анне. Блондинка, например, поинтересовалась у девочки, видела ли она интимные видео отца. За это зрители раскритиковали журналистку, но при этом похвалили Аню за достойные ответы на очевидную провокацию. Дочь актера показала, что рассуждает как взрослая.

Девочка, кстати, дала понять, что ее не стоит судить по выходкам родителя. Якобы пословица "от осинки не родятся апельсинки" не про нее.

И это, вероятно, правда. Недавно Аня опубликовала в популярной, но запрещенной в России популярной социальной сети селфи, под которым написала: "Это я на родину через лес иду". С чего вдруг девочка объявила о возвращении, неизвестно, но многие сделали вывод: она устала от своего отца и намерена вернуться в родную страну. Так ли это на самом деле, покажет время.

Ранее Алексей Панин назвал Дмитрия Дюжева, с которым снимался в "Жмурках", мерзопакостным человеком. Слова сбежавшего из России актера приводило "Утро.ру".