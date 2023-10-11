Бабкина впервые заговорила о разрыве с Гором из-за молодого любовника

Бабкина впервые заговорила о разрыве с Гором из-за молодого любовника
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Поговаривали, что у артистки новое увлечение

Надежда Бабкина впервые за долгое время дала интервью, в котором высказалась о своей личной жизни. В марте пресса писала, что артистка давно не живет со своим избранником Евгением Гором, вместо него она успела найти фаворита помоложе.

Певица утверждает, что не стоит верить всем слухам, которые пишут в интернете. По ее мнению, из-за отъезда многих звезд за границу сейчас стало меньше поводов для обсуждения, вот и начинают распускать сплетни. 

Бабкина утверждает, что Гор до сих пор работает в ее театре и между ними отличные взаимоотношения после 20 лет совместной жизни. 

"Он парень искренний, честный, образованный, деятельный, трудяга. Просто хороший человек и настоящий мужчина", – указала звезда.

При этом она не стала опровергать информацию, что больше не состоит поддерживает любовную связь со своим избранником. Впрочем, как и подтверждать слухи о новом увлечении.

Источники утверждают, что фаворитом Бабкиной стал ее молодой помощник. Артистка даже купила ему квартиру в Москве и сделала в ней дорогой ремонт – все вместе обошлось ей в 57 млн рублей. Сын звезды в шоке от выходок матери и даже перестал общаться с ней.

Источник: Вокруг ТВ
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