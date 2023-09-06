Все изменения не просто так: хирург раскрыл правду о произошедшем с Бабкиной

Певица серьезно взялась за себя

Опубликовавшая фото с Сызрани Надежда Бабкина ужаснула поклонников внешним видом. Хотя певица выглядела довольной счастливой и вполне свежей, публику обеспокоила худоба исполнительницы – кое-кто даже заметил, что Надежда уже мало чем напоминает прежнюю версию себя.

Другие начали подозревать, что Бабкина вновь зачастила с визитами в клиники красоты. А пластический хирург Максимильян Абозин выдвинул следующее предположение: Бабкина могла так согнать вес за счет тренировок в спортивном зале и серьезной диеты. Правда, учитывая, что на том самом фото певица стоит в одежде, многого сказать нельзя.

"Грамотным подходом считается комбинирование и хирургического вмешательства, и контроль за потреблением пищи пациентом, а также физическая активность", – указал специалист.

Впрочем, по каким-то фото о 73-летней Бабкиной можно узнать больше: ранее ее молодой фаворит выложил ролик, где фанаты застукали свою певицу раздетой. Надежда стояла за штурвалом в одном купальнике. А нижняя часть тела была скрыта из-за подобранного оператором ракурса.