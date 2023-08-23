Раздетую Бабкину застукали с молодым фаворитом - видео

Раздетую Бабкину застукали с молодым фаворитом - видео
Надежда Бабкина. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Пара прокатилась на яхте

Королева русской песни Надежда Бабкина, несмотря на уважаемый возраст, ведет актиний образ жизни, совмещает творческую, общественную и политическую деятельность. Певица внимательно следит за своей внешностью, поэтому в 73 года все еще пользуется вниманием молодых мужчин.

Например, бывший возлюбленный певицы Евгений Гор был младше нее на 30 с лишним лет, а разница с новым фаворитом превышает 40 лет. Кстати, слух о романе Надежды Бабкиной с Сергеем Рябовым в свое время пустил историк моды Александр Васильев.

Художественная руководитель Московского государственного академического театра "Русская песня" не стала комментировать слухи, однако и не опровергла их. Точно известно, что Сергей Рябов трудится в том же учреждении культуры на должности заместителя директора.

Молодой симпатичный мужчина с атлетическим телосложением помогает Надежде Бабкиной с вопросами пиара. Впрочем, пиарит он певицу не только на официальных мероприятиях, но и в личных соцсетях.

Так, молодой фаворит артистки поделился видео прогулки на яхте в компании исполнительницы. Фанаты застукали Надежду Бабкину раздетой. Она стояла за штурвалом в одном купальнике – нижнюю часть тела не было видно из-за ракурса.

Видимо, у Надежды Бабкиной и Сергея Рябова особая любовь к яхтам. Ранее они уже появлялись вместе на водном транспорте.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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