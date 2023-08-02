"Отдала более десяти лет жизни": Бабкина впервые высказалась о разрыве

"Отдала более десяти лет жизни": Бабкина впервые высказалась о разрыве
Надежда Бабкина. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Певица ни о чем не жалеет

За последний год жизнь народной артистки кардинально изменилась. Сначала поползли слухи о том, что она разошлась со своим молодым гражданским мужем Евгением Гором. Причем поводом для таких разговоров стало заявление Александра Васильева, который и раскрыл тайны коллеги по телевизионному цеху. Но сама Надежда Бабкина о том, что происходит в ее жизни, ни разу не говорила.

Не комментировала она и разрыв с любимой программой. Напомним, певица лишилась работы, ведь шоу "Модный приговор", в котором она трудилась много лет, перестало выходить в эфир. Однако вскоре звезда неплохо устроилась на НТВ. Сейчас она снимается уже в другом проекте, посвященном моде, а ее со-ведущим стал Владислав Лисовец. 

В одном из последних интервью Надежда Бабкина впервые откровенно высказалась о том, что с ней происходит в последнее время. Особое внимание она уделила уходу из "Модного приговора"

"Программе я отдала более десяти лет жизни, занимая кресло защитника. Но жизнь идет дальше, обстоятельства меняются, и на месте топтаться я не привыкла", – сказала певица. 

Судя по всему, она совсем не грустит из-за того, что ей пришлось расстаться с любимым шоу. Более того, она рассказала, что в ближайшее время на НТВ выйдет еще один проект с ее участием, где она будет единственной ведущей. 

Ранее "Утро.ру" писало о том, что, по слухам, Надежда Бабкина сделала дорогой подарок молодому фавориту. 

Источник: 7Дней ✓ Надежный источник
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