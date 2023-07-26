Сын в ужасе: Бабкина потратила на фаворита 57 миллионов рублей

Сын в ужасе: Бабкина потратила на фаворита 57 миллионов рублей
Надежда Бабкина. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Бывший муж звезды остался за бортом

В то время пока одни россияне экономят каждую копейку, звезды шоу-бизнеса буквально не знают, куда их девать. Вот Надежда Бабкина, например, покупает очередную квартиру.

Последнюю она, однако, приобрела не в свою собственность, а сделала невероятно роскошный подарок одному из своих фаворитов. Им стал 32-летний директор театра "Русская песня".

Расположена она на проспекте Мира. Удалось журналистам также узнать и стоимость подарка: 47 миллионов рублей заплатила Надежда Бабкина за новая гнездышко для Сергея Рябова. Кроме того, еще в 10 миллионов обошелся ей ремонт. В сумме получается, что банковский счет артистки опустел на 57 миллионов рублей.

Судя по всему, артистка уверена: ее ставленник так глубоко погружен в работу, что достоин столь трогательного подарка. Что же до близких певицы: известно, что сын ее в ужасе. Перестал общаться с матерью сразу после того, как услышал о ее баснословных тратах.

К сову, тема недвижимости в последние дни оказывается невероятно популярной. На днях журналистам стало известно, о намерении Никаса Сафронова оставить своих детей без наследства. Свою роскошную квартиру в центре столицы он, как уже писали на Утро.ру, собирается завещать городу.

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
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