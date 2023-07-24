Луке Затравкину придется несладко

Часто бывает так, что смерть очередной звезды сопровождается скандалами из-за оставленного ей наследство. Ровно поэтому период светлой скорби оказывается наполнен руганью и беготней по судам. Ровно по этой причине художник Никас Сафронов уже сейчас постарался все предусмотреть.

После смерти Сафронова его сын останется без наследства, ведь свою роскошную квартиру возле Тверской художник твердо решил отписать городской администрации, чтобы чиновники превратили ее в музей. И, судя по интерьеру его жилища, он много лет готовил квартиру именно к этой роли.

И, что удивительно, самый публичный сын Никаса Сафронова Лука Затравкин с решением отца согласен. Более того, он даже нашел в себе силы перечить отцу тогда, когда звезда возжелал завести кота породы мейн-кун. Животное могло бы случайно испортить, убеждал юноша отца, ценные предметы искусства.

Для того, чтобы сохранить квартиру, Сафронов отказался и от мысли когда-либо жениться на ком-то из своих возлюбленных. Ведь официальная жена после его смерти сможет воспротивиться воле покойного и оставит ценную квартиру себе. Кроме того, признался художник, он был женат дважды и опыт этот не то чтобы позитивный.

"Сейчас брак для меня является чем-то неразумным. Лучше просто с кем-то встречаться – проблем меньше", – признавался Никас Сафронов в разговоре журналистами.

К слову, поступить так Никаса Сафронова заставило, наверное, то, какой скандал до сих пор сопровождает смерть Александра Градского, о котором на Утро.ру писали чуть ранее.

