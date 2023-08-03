"Ну вы даете": Бабкина в панике сбежала с мероприятия после приема слабительного

Певица не ожидала, что так получится

Народная артистка вспомнила неприятную ситуацию, которая произошла с ней во время поездки на Алтай. Звезда никогда не скрывала свою любовь к вкусным блюдам и напиткам. Однако однажды это пристрастие сыграло ней злую шутку. И, как назло, вокруг Надежды Бабкиной в тот момент была толпа людей.

Путешествуя по Алтаю, певица решила попробовать местный чай, который купила на рынке. Правда, там артистку не предупредили, что это не обычная трава. Кустик, который заварила звезда, имел слабительный эффект. С большим удовольствием экс-ведущая "Модного приговора" со своей компанией пила напиток со странным вкусом. Она, к слову, уплела сразу три кружки, да еще и с хлебом, маслом и сыром!

В итоге Надежда Бабкина вместе с друзьями крупно опозорилась, ведь через 10 минут все путешественники бежали к туалету. И кабинок, стоит отметить, хватало не всем. Позже к компании пришел глава района и очень удивился, узнав, в каком количестве гости Алтая пили этот чай.

"Ну вы даете. Этого чая можно не больше трех чайных ложек за раз употреблять", – вспомнила слова мужчины артистка.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что стало с Надеждой Бабкиной после завершения важной главы в ее жизни.