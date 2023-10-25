Бабкина обрушилась с критикой на рассуждающего о России Васильева

Певица продолжает общаться с поливающим грязью страну историком моды

Надежда Бабкина созналась, что не прекращала общаться с уехавшим из страны Александром Васильевым, экс-ведущим передачи "Модный приговор".

Певица рассказала, что в разговорах оба собеседника не затрагивают политические темы, чтобы не поссориться. Бабкина придерживается четкой политической позиции, что давало ей возможность в чем-то подсказывать старому другу. Однако она все же посоветовала ему не рассуждать о том, чего он не понимает.



При этом народная артистка уверяет, что никаких поводов для разногласий они с Васильевым не накопили и претензий друг к другу у них нет. Бабкина рассказала, что Васильев никуда не эмигрировал и по-прежнему живет в Москве, а за границу просто ездит по делам. По словам певицы, историк моды безумно скучает по телевизионной работе.

Напомним, что после февральских событий прошлого года Александр Васильев, любимец россиян, внезапно осознал, что ему некомфортно больше жить в России, и уехал. После этого он начал раздавать острые интервью, полные критики, и в итоге потерял работу в одном из самых популярных шоу страны "Модный приговор".

Сам Васильев по-прежнему утверждает, что не сбегал из страны, просто он обожает путешествовать и поэтому ездит по городам и странам. После этого телеведущий открыто признался в любви к Франции и охаял Россию. Таких речей россияне ему не простили.

