Светлаков засветился на тусовке в Москве после новостей об эмиграции

Светлаков засветился на тусовке в Москве после новостей об эмиграции
Сергей Светлаков. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Комик рассказал о будущем

Российский комик Сергей Светлаков с февраля прошлого года ушел в тень, перестал что-либо комментировать и вести соцсети. А в начале лета и вовсе исчез из информационного пространства. Это случилось сразу после заявления о возвращении на ТНТ. Поговаривали даже, что артист отправился в эмиграцию. Но на днях он появился на светской вечеринке в Москве. 

Светлаков вернулся на телеканал ТНТ спустя пять лет после внезапного ухода в 2018 году. Позже в одном из интервью он признавался, что был недоволен своей работой на телеканале и тем, "как его используют". Ему было ужасно трудно уходить с любимой работы, но он это сделал по окончанию контракта. Конечно, такая новость ужасно огорчила всех фанатов артиста. 

"Мне не было предложено никакого будущего на канале. Я был просто ходячей рекламой. На меня смотрели и говорили: ''О, ТНТ идет''. Я там получал 400-500 тысяч долларов в год", – рассказывал Светлаков. 

Позднее комик сотрудничал с СТС и занимался собственными проектами. Теперь же стало известно, что юморист подписал новый контракт и станет лицом канала. 

24 августа на презентации нового сезона PREMIER и пятилетии онлайн-кинотеатра показали трейлер сериала "Казачок". Светлаков стал продюсером киноленты. 

Ранее "Утро.ру" писало о том, что вернувшегося на ТНТ Светлакова погнали с телевидения. 

Источник: Woman. ru ✓ Надежный источник
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