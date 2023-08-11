Популярный комик рассказал об отношении к россиянам в США

Вернулся из Америки и выложил всю правду

О том, какое сейчас отношение к жителям России в разных странах, ходят разные теории. Некоторые убеждены, что немалая часть людей по всему миру и раньше осторожничала с россиянами, а за последний год ситуация стала якобы еще хуже. Но популярный комик Павел Дедищев опроверг популярное мнение, рассказав о своем личном опыте.

Недавно юморист побывал в США, а теперь раскрыл, как на самом деле там относятся к россиянам. Своим мнением Павел поделился в подкасте "Гадзилы". Комик рассказал, что во время своей поездки не заметил негативного и предвзятого отношения со стороны местных жителей. По его словам, американцы нормально реагируют на тех, кто приехал из России.

Дедищев рассказал, что многие его знакомые уверяли, якобы относятся к россиянам хорошо. Более того, рядом с юмористом жил мужчина, который был очень рад новым соседям и постоянно звал их в гости. Лишь однажды за всю поездку, по словам комика, он почувствовал неприязнь со стороны местного жителя. Это случилось в магазине техники, когда один из продавцов не захотел обслуживать Павла и попросил сделать это своего коллегу.

Впрочем, нельзя отрицать, что в некоторых странах к россиянам относятся гораздо теплее, чем в других. Ранее "Утро.ру" писало, что Китай сделал подарок российским туристам и упростил визовый режим. Вот уж там, нет сомнений, граждан нашей страны всегда ждут и принимают с распростертыми объятиями.