"Истрепался и набил оскомину": вернувшегося на ТНТ Светлакова погнали с телевидения

"Истрепался и набил оскомину": вернувшегося на ТНТ Светлакова погнали с телевидения
Сергей Светлаков. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Зрители оказались не рады возвращению комика

Недавно Тина Канделаки поделилась с поклонниками новостями об изменениях на ТНТ. Как оказалось, в списке звезд телеканала ожидается прибавление. К съемкам шоу и сериалов приступил Сергей Светлаков, который, напомним, несколько лет назад перешел на СТС. 

Замглавы "Газпром-медиа" дала понять, что для ТНТ это радостное событие. Один из проектов шоумена уже вышел в эфир. Однако его возвращению оказались рады не все зрители. Об этом можно судить по комментариям недовольных людей на странице Тины Канделаки в социальных сетях.

Разъяренные пользователи буквально погнали Сергея Светлакова с телевидения. И на то у них есть причины. Некоторые россияне считают, что на комика уже давно стало неинтересно смотреть. 

"Лучше бы не возвращался, так истрепался и набил оскомину его юмор", – пишут пользователи. 

А кого-то появление шоумена в эфире не устроило из-за его спорной позиции. Громких заявлений о России он в отличие от своих коллег, конечно, не делал. Но народ припомнил ему "черный квадрат" в соцсетях, который он публиковал в знак протеста на фоне событий в мире.

"Вернулся? А ведь так громко хлопал дверью. Надеюсь, что все-таки народ его выкинет с ТВ", – высказались пользователи. 

Впрочем, нашлись и те, кто приходу на телеканал артиста оказался рад. Многие отметили, что ему нужно дать шанс, чтобы проявить себя. И новые проекты, которые готовит Сергей Светлаков, докажут, способен ли он как раньше удивлять публику. 

Источник: Телеграм-канал Тины Канделаки ✓ Надежный источник
новости партнеров

Турция бьет тревогу: россияне отказываются ехать из-за цен

Анкара опасается за будущее своего турсектора

"Дана команда": Джигурда оказался в психушке после решения властей

Артисту пришлось смириться со своей судьбой

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей