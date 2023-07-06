"Истрепался и набил оскомину": вернувшегося на ТНТ Светлакова погнали с телевидения

Зрители оказались не рады возвращению комика

Недавно Тина Канделаки поделилась с поклонниками новостями об изменениях на ТНТ. Как оказалось, в списке звезд телеканала ожидается прибавление. К съемкам шоу и сериалов приступил Сергей Светлаков, который, напомним, несколько лет назад перешел на СТС.

Замглавы "Газпром-медиа" дала понять, что для ТНТ это радостное событие. Один из проектов шоумена уже вышел в эфир. Однако его возвращению оказались рады не все зрители. Об этом можно судить по комментариям недовольных людей на странице Тины Канделаки в социальных сетях.

Разъяренные пользователи буквально погнали Сергея Светлакова с телевидения. И на то у них есть причины. Некоторые россияне считают, что на комика уже давно стало неинтересно смотреть.

"Лучше бы не возвращался, так истрепался и набил оскомину его юмор", – пишут пользователи.

А кого-то появление шоумена в эфире не устроило из-за его спорной позиции. Громких заявлений о России он в отличие от своих коллег, конечно, не делал. Но народ припомнил ему "черный квадрат" в соцсетях, который он публиковал в знак протеста на фоне событий в мире.

"Вернулся? А ведь так громко хлопал дверью. Надеюсь, что все-таки народ его выкинет с ТВ", – высказались пользователи.

Впрочем, нашлись и те, кто приходу на телеканал артиста оказался рад. Многие отметили, что ему нужно дать шанс, чтобы проявить себя. И новые проекты, которые готовит Сергей Светлаков, докажут, способен ли он как раньше удивлять публику.