Над овдовевшей Гурцкой жестоко поглумился известный комик

Шутка про слепую певицу шокировала зрителей

Недавно Диана Гурцкая стала вдовой. Скончался ее муж, чиновник Петр Кучеренко. Эта трагедия серьезно подкосила артистку. Она до сих пор не может оправиться от горя. Разбитая кончиной любимого человека певица вызывает сочувствие, которое не позволят шутить над ней. Поэтому недавнюю выходку так называемых юмористов, заговоривших о слепой вокалистке, сочли бесчеловечной.

В недавнем выпуске юмористической передачи "Большое шоу", которая является проектом комика Азамата Мусагалиева, произошел, мягко говоря, неприятный инцидент. Одни из выступающих, которые, по задумке шоу, должны рассмешить сохраняющих серьезность зрителей-знаменитостей, решили высказаться в ироничной манере о Диане Гурцкая.

Один участник спросил другого, почему певица не восстанавливает зрение. На что получил ответ: "Чтобы не видеть мир!". Интернет-пользователи сочли шутку неуместной и довольно жестокой, о чем и поспешили высказаться в комментариях. Дескать, такие глумления не стоит давать в эфир, ведь это перебор.

Ранее Диана Гурцкая впервые после похорон мужа появилась на публике. Певица поблагодарила тех, кто поддерживал ее после трагедии. Слова артистки приводило "Утро.ру".