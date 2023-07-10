Артистка появилась в эфире музыкального телешоу

Многие россияне переживали за Диану Гурцкая, которая пропала с радаров после смерти супруга Петра Кучеренко. Одни утверждали, что горюющая женщина уехала в родную Абхазию, иные же – что она не выходит из дома и вовсе не встает с постели.

К счастью, старший брат артистки Роберт, который является еще ее концертным директором, изредка отвечал на запросы прессы. Стало с его слов известно и то, что певица осталась в столице, а силы подниматься с кровати у нее есть, ведь, по его словам, все 40 дней после похорон она проведи возле могилы любимого супруга. Все, кроме понедельников: это, по поверьям семьи Гурцкая, день, когда на кладбище детным христианам лучше не появляться.

К слову, нашла силы артистка еще и на то, чтобы появиться в эфире шоу "Две звезды. Отцы и дети", от участия в котором они раньше отказались. Таким образом, Диана Гурцкая впервые показалась публике после похорон мужа.

Записали они с сыном Константином Кучеренко видеообращение, которое было показано в новом эпизоде шоу. Мать и сын, одетые оба в черное, держатся за руки в комнате, похожей на бывший рабочий кабинет усопшего.



"Мы чувствовали вашу поддержку даже на расстоянии", – поблагодарила Диана Гурцкая участников и зрителей телешоу.

И, даже не смотря на то, что пара исполнителей от участия отказалась, судьи все равно удостоили их победы в номинации. Диана Гурцкая и Константин Кучеренко стали обладателями звания "Лучший дует", что стало доказательством поддержки еще со стороны команды шоу "Две звезды. Отцы и дети".