"Ничего нет": покинувший Россию комик взорвался из-за сложной жизни в США

Данила Поперечный раскрыл подробности своих тягостей в Америке

В прошлом году из нашей страны уехали многие звезды. В этот список попали не только актеры и музыканты, но и известные комики. К примеру, Данила Поперечный принял решение покинуть Россию и обосноваться в США.

За границей артист теперь строит новую жизнь, продолжая выступать перед поклонниками. Он организовал масштабный тур, часть концертов которого проходила в Америке. Как оказалось, жизнь именно у артистов там сложная, потому что организаторы выступлений халатно относятся к своей деятельности.

По словам Данилы Поперечного, организаторы не учитывали требования райдера, поэтому за несколько часов до концерта комик и его команда узнавали, что не хватает того или иного оборудования. Комментируя ситуацию, он буквально взорвался, критикуя людей, которые безответственно относятся к нему и его зрителям.

"И все разводят руками: ничего нет. Я в первый раз ругался с организаторами прямо на сцене", – эмоционально рассказал артист.

Комик отметил, что выступал в разных городах России, в том числе и в маленьких. Но никогда не сталкивался с подобным отношением. Он также вспомнил, как переживал за здоровье своей команды. Микрофон в руках Данилы Поперечного издавал странное шипение, из-за чего казалось, что вот-вот его или коллег ударит током.