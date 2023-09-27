Актрису Медведеву отказывается отпускать в Россию муж-француз

Актрису Медведеву отказывается отпускать в Россию муж-француз
Ирина Медведева. Фото: Anatoly Lomohov/www.globallookpress.com
Так мужчине комфортнее

Российская актриса Ирина Медведева встретила счастье в браке с французским бизнесменом Гийомом Буше. За пять лет брака звезда успела родить супругу сына. Два года назад у пары родилась дочка.

Однако долгое время страдать от безработицы и нереализованных планов на творчество звезда "6 кадров" не могла и рвалась на съемки. Буше от такой идеи был не в восторге.

"Я поняла, что любой мужчина хотел бы запереть жену дома и никуда не выпускать", – высказалась Медведева, добавив, что в таком случае у супруга бы не возникло никаких проблем – ему было бы комфортно, если бы жена оставалась дома постоянно.

Немаловажен и денежный вопрос. Для перелета из РФ во Францию требуется уже не четыре часа, а много больше. Стоимость билета возрастает в несколько раз. 

Ирина также столкнулась с блокировкой банковской карты – хотя ее подруг из России французское законодательство обошло стороной. Сама звезда считает, что проблемой в Европе стала ее медийность. Вот и приходится иметь при себе карточку мужа.

Источник: StarHit ✓ Надежный источник
По теме

Клинтон сделала дерзкий выпад в адрес Путина

Политик забыла об этикете

Вскрылась неожиданная правда о взрывах на "Северных потоках"

Внимание общественности приковано к скандальному инциденту

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей