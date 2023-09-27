Актрису Медведеву отказывается отпускать в Россию муж-француз

Так мужчине комфортнее

Российская актриса Ирина Медведева встретила счастье в браке с французским бизнесменом Гийомом Буше. За пять лет брака звезда успела родить супругу сына. Два года назад у пары родилась дочка.

Однако долгое время страдать от безработицы и нереализованных планов на творчество звезда "6 кадров" не могла и рвалась на съемки. Буше от такой идеи был не в восторге.

"Я поняла, что любой мужчина хотел бы запереть жену дома и никуда не выпускать", – высказалась Медведева, добавив, что в таком случае у супруга бы не возникло никаких проблем – ему было бы комфортно, если бы жена оставалась дома постоянно.

Немаловажен и денежный вопрос. Для перелета из РФ во Францию требуется уже не четыре часа, а много больше. Стоимость билета возрастает в несколько раз.

Ирина также столкнулась с блокировкой банковской карты – хотя ее подруг из России французское законодательство обошло стороной. Сама звезда считает, что проблемой в Европе стала ее медийность. Вот и приходится иметь при себе карточку мужа.