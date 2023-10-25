Из-за Украины: почему Бабкина перестала общаться с Ротару

Артистка рассказала, почему в ее жизни больше нет коллеги по вокальному жанру

Народная артистка России Надежда Бабкина объяснила, что прервала общение с Софией Ротару, потому что это сейчас опасно для украинской артистки. В настоящее время у них только в качестве инструмента для разговоров – только телефонные звонки.

Бабкина призналась, что придумала спеть вместе с Ротару ее знаменитый хит "Червона рута" на своем сольном концерте и даже уже прикидывали, какие костюмы взять, чтобы выглядеть в едином стиле. Но не сложилось.

Народная артистка откровенно признается, что по-человечески любит свою подругу и коллегу, но общаться пока не получается. Ротару, по словам Бабкиной, находится на осадном положении из-за семьи, живущей на Украине. Это и не дает той приехать в Россию.

Сама бывшая звезда советской эстрады и рада бы приехать в Россию, но боится, что одолеет желание возвращения домой на Украину. Бабкина считает, что поступать так необдуманно не нужно, и прежде чем покидать дом, необходимо хорошо продумать риски.

"Вернуться домой всегда охота, особенно, когда ты теряешь подпитку генетическую", – заключила певица.

Недавно "Утро.ру" писало, что подтвердились слухи о том, что молодой возлюбленный 73-летней Надежды Бабкиной покинул ее не просто так, а ушел к другой знаменитой артистке.

