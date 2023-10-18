Бабкина со скандалом выгнала из театра молодого любовника

Бабкина со скандалом выгнала из театра молодого любовника
Надежда Бабкина. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press globallookpress.com
Знаменитая певица выгнала фаворита и уволила его из театра

Надежда Бабкина долго уверяла: Сергей Рябов – просто помощник и друг. Но окружение певицы упорно твердило, что между ними иные отношения. И вот новая тема: увольнение Рябова из театра и разрыв с Бабкиной.

Сам пиар-директор театра откровенно радовался, что его приписывают в любовники роскошной женщине и талантливой артистке, но клялся, что они вместе чисто по работе – постоянные съемки, телевидение, фотосессии, на которые они приезжают вдвоем.

Досужие языки продолжали обсуждать отношения Бабкиной и ее "помощника", особенно то, что певица купила своему фавориту квартиру в солидном районе Москвы. Вместе с ремонтом покупка обошлась в 57 миллионов рублей и отношения с сыном – парень перестал разговаривать с матерью.

Новость об уходе Рябова из театра прозвучала как гром среди ясного неба. Еще неделю назад восхваления из уст Бабкиной лились потоком. Окружение Надежды в недоумении, но уже строит версии, по какой причине вылетел с теплого места юный фаворит.

Одни считают, что перегорели чувства, поэтому место фаворита  вновь вакантно. Другие – что причина в должности, на которую метил, но не получил Рябов. Третьи уверены, что Сергею надоело быть на подхвате и он хочет более крупных проектов, нежели опека над звездой. Если это так, то безработным он пробудет недолго – Бабкина, скорее всего, даст ему лестные рекомендательные отзывы.

Недавно певица призналась в расставании с Евгением Гором и впервые не стала отрицать романа с Рябовым.

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
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