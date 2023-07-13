"Смотрит влюбленными глазами": Бабкина вышла в свет с молодым фаворитом

Новый ухажер артистки обладает привлекательной внешностью

73-летняя народная артиста России Надежда Бабкина уже давно не живет со своим гражданским мужем Евгением Гором. Сама артистка называла этот брак гостевым. Историк моды и ведущий шоу "Модный приговор" Александр Васильев выдал журналистам, что певица рассталась с супругом и удаляет все больше времени новому ухажеру – Сергею Рябову, который является ее помощником в театре "Русская песня".

Интернет-пользователи нашли доказательство тому, что Бабкина и Рябов любят проводить время вместе. Поклонники обратили внимание на появившуюся на фотографиях Сергея в соцсетях собаку артистки. Например, недавно мужчина опубликовал снимок, на котором он запечатлен отдыхающем на пляже вместе с "кобельком" певицы.

Также народ обсудил кадр, на котором Рябов и Бабкина запечатлены вместе. "Смотрит на свою начальницу влюбленными глазами", – комментирует фото телеграм-канал "НеМалахов".

К слову, сама Надежда Бабкина отказывается называть своего помощника фаворитом или ухажером. Она отзывается о нем как о дорогом друге, с которым много работает. Но Александр Васильев не стал скрывать: "У нее (певицы – Прим. ред.) молодой поклонник, [который] тоже стоит денег".