Рестораны и вечеринки: купающаяся в роскоши внучка Ротару поразила Сеть

Младшая родственница знаменитой певицы живет на широкую ногу, раздражая подписчиков

Внучка Софии Ротару, названная в ее честь, родилась в столице Украины, однако прожила там мало. Видимо, вкус к люксовой жизни проявился рано.

После окончания школы София-младшая решила учиться за границей. Сначала – британская столица, после – частная школа искусств и дизайна Parsons в Нью-Йорке.

Уровень жизни барышни весьма лакшери: модные рауты и вечеринки, магазины дорогой одежды, роскошные рестораны, йога. В Америке же она попробовала стать моделью, а потом пойти по стопам бабушки и запеть. Фотографом, продюсером и автором песен для Софии Евдокименко стал ее брат Анатолий.

София весьма патриотична и постоянно постит мысли о поддержке родной страны. Правда, при этом предпочитает жить за границей. Там же она находит себе обеспеченных мужчин. Сначала жертвой яркой красотки стал французский миллионер Марко Дюменил, но вскоре парочка рассталась.

Позже София начала отношения с бизнесменом-соотечественником Денисом Ждановым. Видимо, романы с олигархами по вкусу юной модели: она постоянно выкладывает фото с дорогих курортов во Франции, Италии, летая туда бизнес-классом.

На родине страсть к элитной жизни и комфорту не оценили, в комментариях под постами Софии разразились скандалы.

Сама Евдокименко не стремится на родину, предпочитая страдать о ней издалека. В этом году, говорят свидетели, она даже не приехала на день рождения бабушки.

Напомним, что у Ротару-старшей уже были проблемы из-за ее русофобии.



