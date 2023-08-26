"Вот, украинцы подарили": Покровский* вырядился с вышиванку и поглумился над россиянами

Курс рубля
- Раскрыт серьезный удар по России из-за ослабления курса рубля
- Россияне неожиданно отреагировали на обвал рубля
- Рублю предрекли новый обвал: все отразится на простых россиянах
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ МАКСИМОМ СЕРГЕЕВИЧЕМ ПОКРОВСКИМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА МАКСИМА СЕРГЕЕВИЧА ПОКРОВСКОГО
Лидер музыкальной группы "Ногу свело!" Макс Покровский* решил подразнить россиян, с которыми давно в ссоре из-за политических событий. На этот раз музыкант поиздевался над публикой, показав, как поддерживает Украину.
В социальные сети выложили ролик, где иноагент вертится в новых обновках, которые ему подарили сердобольные друзья из Украины. К слову, сам артист своими обновками весьма доволен.
"Вот, украинцы вышиваночку подарили. Прямо по мне, ручной работы", – высказался довольный артист.
Артист покрасовался на камеры в белоснежной вышиванке – судя по всему, новые друзья подарили ему и стильный рюкзак.
"Больно уж доволен обновочками", – пишет телеграм-канал "Хуже и не скажешь".
А ранее мы писали, что одна популярная российская радиостанция угодила в крупный скандал из-за прокручивания песен артистов-иностранных агентов.
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