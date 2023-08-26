"Вот, украинцы подарили": Покровский* вырядился с вышиванку и поглумился над россиянами

Скандальный певец остался доволен новыми обновками

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ МАКСИМОМ СЕРГЕЕВИЧЕМ ПОКРОВСКИМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА МАКСИМА СЕРГЕЕВИЧА ПОКРОВСКОГО



Лидер музыкальной группы "Ногу свело!" Макс Покровский* решил подразнить россиян, с которыми давно в ссоре из-за политических событий. На этот раз музыкант поиздевался над публикой, показав, как поддерживает Украину.

В социальные сети выложили ролик, где иноагент вертится в новых обновках, которые ему подарили сердобольные друзья из Украины. К слову, сам артист своими обновками весьма доволен.

"Вот, украинцы вышиваночку подарили. Прямо по мне, ручной работы", – высказался довольный артист.

Артист покрасовался на камеры в белоснежной вышиванке – судя по всему, новые друзья подарили ему и стильный рюкзак.

"Больно уж доволен обновочками", – пишет телеграм-канал "Хуже и не скажешь".

А ранее мы писали, что одна популярная российская радиостанция угодила в крупный скандал из-за прокручивания песен артистов-иностранных агентов.

*признан иностранным агентом решением Минюста