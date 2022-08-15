Покровский назвал дураками оставшихся в России артистов

Покровский назвал дураками оставшихся в России артистов
Фото: Павел Кашаев/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Знаменитость оскорбил тех, кто поддерживает страну в спецоперации

Музыкант Максим Покровский дал интервью, в котором высказал свое отношение к российским коллегам, которые остались в России и выступают в поддержку спецоперации на Украине. 

Покровский рассказал, что вместе с супругой принял участие в украинском марше в Нью-Йорке, где сейчас и проживает. Это произошло буквально через пару недель после того, как они приехали в США. 

Во время беседы он вспомнил про своих российских коллег, поблагодарив журналистов за то, что не спрашивают у него про них. Хотя и признался, что может спокойно обсуждать эту тему. 

Солист "Ногу свело" говорит, что давно с российскими артистами, которые поддерживают спецоперацию, не на одной волне, передает РИА ФАН

"У меня нет к ним никакого сострадания, никакой толерантности. Все, что они делают, является преступлением. Я считаю, что это преступление, и они должны быть наказаны", – приводит его слова "Телепрограмма". 

По его мнению, такие люди также опасны, как и те, кто пытается усидеть на двух стульях. Покровский заявил, что выступающие в поддержку спецоперации артисты будто повесили на себя табличку "Я дурачок", и теперь открыто в этом признаются. 

Источник: Телепрограмма ✓ Надежный источник
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