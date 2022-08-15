Знаменитость оскорбил тех, кто поддерживает страну в спецоперации

Музыкант Максим Покровский дал интервью, в котором высказал свое отношение к российским коллегам, которые остались в России и выступают в поддержку спецоперации на Украине.

Покровский рассказал, что вместе с супругой принял участие в украинском марше в Нью-Йорке, где сейчас и проживает. Это произошло буквально через пару недель после того, как они приехали в США.

Во время беседы он вспомнил про своих российских коллег, поблагодарив журналистов за то, что не спрашивают у него про них. Хотя и признался, что может спокойно обсуждать эту тему.

Солист "Ногу свело" говорит, что давно с российскими артистами, которые поддерживают спецоперацию, не на одной волне, передает РИА ФАН.

"У меня нет к ним никакого сострадания, никакой толерантности. Все, что они делают, является преступлением. Я считаю, что это преступление, и они должны быть наказаны", – приводит его слова "Телепрограмма".

По его мнению, такие люди также опасны, как и те, кто пытается усидеть на двух стульях. Покровский заявил, что выступающие в поддержку спецоперации артисты будто повесили на себя табличку "Я дурачок", и теперь открыто в этом признаются.