Артист больше не может выступать на родине

После заявлений о спецоперации солист группы "Ногу свело" Максим Покровский уехал в Нью-Йорк. В одном из интервью он заявил, что возвращаться на родину не планирует, пишет "Телепрограмма".

Артист указал, что потерял в России все, что строил последние 34 года. По всей стране начали отменять выступления музыкального коллектива, поэтому в ближайшее время перспектив для возвращения он не видит.

"Захочу ли я вернуться? Я уже не хочу", – отметил он.

При этом Покровский подчеркнул, что вся аудитория, на которую он работает – российская. Певец не может понять, почему его обвиняют в хайпе по поводу того, что сейчас происходит. Он отметил, что, по его мнению, хайп – это попытка заработать, но сейчас он этой возможности лишен в принципе.

Солист заявил, что его мать из Днепропетровска, и просто так отстать от Украины он не может – к стране у него есть свои чувства.