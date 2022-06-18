"Уже не хочу": Покровский высказался о возвращении в Россию

"Уже не хочу": Покровский высказался о возвращении в Россию
Фото: Павел Кашаев/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Артист больше не может выступать на родине

После заявлений о спецоперации солист группы "Ногу свело" Максим Покровский уехал в Нью-Йорк. В одном из интервью он заявил, что возвращаться на родину не планирует, пишет "Телепрограмма". 

Артист указал, что потерял в России все, что строил последние 34 года. По всей стране начали отменять выступления музыкального коллектива, поэтому в ближайшее время перспектив для возвращения он не видит.

"Захочу ли я вернуться? Я уже не хочу", – отметил он.

При этом Покровский подчеркнул, что вся аудитория, на которую он работает – российская. Певец не может понять, почему его обвиняют в хайпе по поводу того, что сейчас происходит. Он отметил, что, по его мнению, хайп – это попытка заработать, но сейчас он этой возможности лишен в принципе. 

Солист заявил, что его мать из Днепропетровска, и просто так отстать от Украины он не может – к стране у него есть свои чувства. 

Источник: Телепрограмма ✓ Надежный источник
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