"Мнут в кулаке фекалии": Охлобыстин публично унизил бежавших из России музыкантов

Звезда "Интернов" прошелся по Макаревичу с Покровским

Российский актер Иван Охлобыстин решил порассуждать на тему бежавших из страны звезд, заявив, что "серпентарий" вдруг почувствовал собственную неполноценность, обнаружив, что за границей родной страны жить оказалось сложнее.

"Максим Покровский не должен забывать принимать таблетки. Макаревич с Шендеровичем честно тоскуют и шипят, под стать возрасту и образованию. Невзоров мнет в кулаке фекалии. Весь этот цирк с конями венчает Гребенщиков", – высказался звезда "Интернов".

Гребенщиков, уверен Иван, банально не может понять, почему его политическое мнение никого не интересует – публике банально "наплевать" на артистов, которые твердят одно и то же несколько десятков лет.

Бежавших из России артистов, считает продюсер, ждет далекая от всех радостей судьба – селебрити не станут менять позицию и истеричный тренд, чтобы еще больше не унизиться перед публикой.