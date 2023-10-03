"Вякай в другом месте": Брежнева крупно опозорилась перед украинской публикой

"Вякай в другом месте": Брежнева крупно опозорилась перед украинской публикой
Вера Брежнева. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Певица пыталась завоевать доверие и любовь, но что-то пошло не так

Исполнительница Вера Брежнева, вылетевшая из России с начала специальной операции, решила какое-то время поставить творчество на паузу. Все последующие месяцы публике только и оставалось пережевывать ее ролики с оказанием помощи для беженцев в Италии и слухи о разладе с Константином Меладзе (та начала удалять из соцсетей совместные фото).

Однако недавно певица решила "выстрелить" мини-альбомом. Вера выложила клип "Дякую", признавшись, что благодарность всему сущему вокруг помогла пережить весьма непростые времена.

В соцсетях Брежнева на украинском сообщила, что длительное время была в трауре. А теперь, похоже, смогла найти "ответы на вопросы" и петь песни.

Казалось бы, с тысячами сердечек в запрещенных социальных сетях Брежнева должна была завоевать любовь украинской аудитории, которая давно ее ругала за связи с Россией. Однако не тут-то и было: нашлись сотни тех, кто принялся строчить разгромные рецензии и критиковать певицу, намекая, что та превратилась в политического хамелеона, пытаясь понравиться тем, на кого раньше и внимания не обращала.

"Больше нет веры к Вере", "Кому нужны твои дякую, когда такая обстановка? Вякай и дякай там, где тебя поймут", "Одна и та же мелодия", "На этот раз не упала на сцене?", "Одно не понимаю, при чем тут русский язык, на котором ты говорила и сейчас говоришь? Кому ты бросаешь вызов? Простому народу?" – высказалась недовольная публика в соцсетях.

А ранее мы писали, что Константин Меладзе вышел на публику с новой фавориткой из "ВИА Гра".

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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