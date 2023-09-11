Фото беглой Брежневой без ретуши вызвало омерзение у народа

От былой красотки не осталось и следа

Певицу Веру Брежневу раньше считали утонченной и красивой, но на днях эти представления поклонников о внешности звезды разбились о скалы жестокой реальности. То ли затяжная депрессия так повлияла на 41-летнюю пока еще официально жену Константина Меладзе, то ли новый уклад жизни, но от былой красотки не осталось и следа.

На днях в Сети появилось настоящее фото Веры Брежневой, на котором она предстала без ретуши и макияжа. Глаза у артистки были на разном уровне, а ее волосы слегка растрепанными и не уложенными. Ресниц у блондинки совершенно не видно, впрочем, как и губ... все ее лицо было бледным, однотонным, и даже сливалось со стенами. Словом, увиденное вызвало однозначное омерзение у народа. Пользователи Сети наставили к фотографии певицы массу нелицеприятных и даже оскорбительных смайликов.

Стоит отметить, что рейтинг популярности Веры Брежневой стремительно падает после того, как она сбежала из России и начала новую жизнь за рубежом.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что приближенные к звездой семье Константина Меладзе уверяют о том, что он больше не пара с Верой Брежневой. Более того, у продюсера якобы появилась новая молодая пассия, которая вдохновляет его на подвиги. Впрочем, подтверждения этому пока нет.