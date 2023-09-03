Постаревшая Кэмерон Диас засветилась без макияжа - фото

Гвинет Пэлтроу показала подругу публике

Популярная американская актриса Кэмерон Диас получила мировую славу еще в начале 90-х годов, благодаря роли в комедии "Маска".

У 51-летней красотки за годы активного творчества были и другие успешные образы в кино: "Быть Джоном Малковичем", "Ванильное небо" и другие. Она завоевала множество престижных наград.

Однако пять лет назад актриса неожиданно прекратила сниматься в фильмах, заявив, что попросту устала он бесконечных перелетов на съемки. Ее триумфальное возвращение состоялась лишь в минувшем году. С тех пор звезда значительно постарела.

Это хорошо заметно на фото без макияжа, которое в социальных сетях опубликовала коллега Кэмерон Диас по цеху Гвинет Пэлтроу. Звезда Голливуда поздравила свою подругу с днем рождения.

И хоть Кэмерон Диас выглядит все так же сногсшибательно, морщины вокруг глаз все же выдают возраст звезды. Кстати, Гвинет Пэлтроу младше соей подруги всего на год.