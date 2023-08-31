Пикантное фото Асмус в откровенном белье попало в Сеть

Знаменитая артистка стремительно теряет вес

35-летняя звезда сериала "Интерны" и фильма "Текст" Кристина Асмус является не только одной из самых востребованных артисток в России, но и одной из самых привлекательных. Это подтверждает многомиллионная армия поклонников, которая следит за обновлениями звезды в популярных социальных сетях.

Например, недавно от актрисы фанаты узнали, что она работает не покладая рук, из-за чего оказалась в больнице. Асмус не поберегла себя на съемках в Ивановской области – обливалась холодной водой и ныряла в реку. Кристина слегла из-за ротавируса.

Из-за болезни артистка стремительно теряет вес, и это сложно не заметить. Асмус сама вольно-невольно предлагает поклонникам рассмотреть ее точеную фигуру. Недавно звезда опубликовала в Сети снимок, на котором она запечатлена лежа на кровати. В тот момент на актрисе был белый спортивных бюстгалтер, из-за чего фото получилось пикантным. Таким образом любящая эротику Асмус порадовала фанатов.

Ранее Кристина Асмус рассказала о проблемах в семье. Оказалось, артистка уже много лет не поддерживает связь с родителями. Что произошло в семье знаменитой актрисы, писало "Утро.ру".