"Не будьте зверями": Асмус выступила с обращением после тяжелого признания

Актрисе ужасно обидно, что ее подозревают в попытке пиара

Еще в интервью, которое Кристина Асмус дала неделю назад, она предвидела, что затронутая ею тема станет поводом для критиков наброситься на нее. Якобы признавшаяся в пережитом домашнем насилии актриса могла сразу же закончить отношения, а не ждать улучшения ситуации целых полтора года. С болью пошутила женщина и о том, что теперь ее обвинят в попытке пиара на страшной теме.

И, к слову, ровно так и оказалось. Пользователи Сети раскритиковали Кристину вдоль и поперек. Некоторые даже назвали ее "ненормальной", ведь "нормальный" человек ушел бы после первого проявления агрессии.



"Не верю. Все ее трепыхания рассчитаны на жалость", "У нее, что трое детей малых от него было, ей некуда было идти с детьми на руках и при этом полностью финансово зависела от него?", "Поэтому видимо пошла в кино передом светить, избавлялась от травмы", – именно так в Сети отреагировали на то самое интервью Кристины Асмус.

Впрочем, Кристина еще задолго до этих слов сказала, что признание сделала не для пиара, но для того, чтобы помочь такой же робко истерзанный девушке, которой она сама была когда-то.

Теперь же, начитавшись комментариев, Кристина Асмус призналась, что слова набросившихся на нее соотечественников сильно ее задели. Однако она нашла в себе силы ответить жестоким критикам.

"На этом месте может оказаться каждая. А отношение к ним, как сама виновата или сама спровоцировала – крайне жестоко! Не будьте зверями, перестаньте так мыслить!", – обратилась актриса к тем, кто не проявил понимания к столь актуальной проблеме.

К слову, о насилии недавно заговорила и узбекская певица Наргиз. Своего бывшего наставника Максима Фадеева она обвинила в жестоком отношении к своим подопечным.

