Удравшая от Харламова после суда Асмус призналась в домашнем насилии

Удравшая от Харламова после суда Асмус призналась в домашнем насилии
Кристина Асмус. Фото: Petrov Sergey/news.ru/ globallookpress.com
Актриса молча терпела избиения

Российская актриса Кристина Асмус сделала громкое признание, которое шокировало поклонников. Эпатажная артистка стала жертвой домашнего насилия, сообщает Super.ru.

Звезда "Интернов" призналась, что страшные события в ее жизни во время учебы в институте. Тогда она встречалась с парнем, который оказался настоящим тираном. Несмотря на то, что молодой человек спокойно мог ударить Асмус, она все равно пробыла с ним аж целых полтора года, призналась Кристина Асмус в подкасте "Разговоры".

Тогда будущая актриса не стала говорить о проблеме во всеуслышание, так как было не принято выносить сор из избы. К тому же, многие боялись осуждения в обществе. С домашним насилием Асмус справлялась сама, как могла. 

"Мне было страшно, что меня осудят, что я сама виновата", – призналась Кристина Асмус. 

Сейчас актриса убеждена, что о таких проблемах ни в коем случае нельзя молчать. Звезда считает, что своим рассказом может уберечь уязвимых девочек от травм, о которые сталкиваются подобным. 

Напомним, Асмус и Харламов развелись в 2020 году после семи лет брака и рождения общей дочери Насти. Судебное разбирательство между супругами длилось четыре месяца с учетом времени на примирение. После расставания звезды проживали в одном особняке, что раздражало Асмус. Она обвиняла Гарика в том, что он не торопится продавать недвижимость и приобретать им с дочерью отдельное жилье. В итоге Асмус просто удрала от бывшего. 

Фоторепортаж
На кровати и в ванне: самые откровенные снимки Асмус
Кристина Асмус. Фото:instagram.com/asmuskristina/ Кристина Асмус. Фото:instagram.com/asmuskristina/ Кристина Асмус. Фото:instagram.com/asmuskristina/
Кристина Асмус. Фото:instagram.com/asmuskristina/ Кристина Асмус. Фото:instagram.com/asmuskristina/ Кристина Асмус. Фото:instagram.com/asmuskristina/
Источник: Super.ru ✓ Надежный источник
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