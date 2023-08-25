"Острая фаза": Кристину Асмус экстренно забрали в больницу

Артистке очень плохо

Знаменитая российская актриса Кристина Асмус чаще всего появляется в сводках светской хроники на фоне всевозможных скандалов. Красотка всегда с готовностью эпатирует публику и старается оставаться в информационном пространстве. Часто внимание прессы привлекают откровенные снимки знаменитости. Однако на этот раз повод был весьма тревожным.



Асмус загремела в больницу, о чем рассказала перепугавшимся поклонникам. Кристина подхватила серьезное инфекционное заболевание, которое быстро подкосило артистку. Ротавирусная инфекция превратила жизнь знаменитости на несколько дней в настоящий ад. Как известно, такие заболевания сопровождаются весьма неприятными симптомами.



Впрочем, Кристина всегда старается смотреть на происходящее с позитивом. Девушка напомнила, что последнее время ведет непримиримую борьбу с лишним весом, а коварная болячка отлично помогает прочистить организм. Впрочем, конечно, приятным этот процесс не назовешь.

"Сейчас острая фаза миновала, но температура и основные симптомы не сдаются", – поделилась последней информацией о своем состоянии знаменитость.





К слову, недавно Асмус обратилась к публике после тяжелого признания. Артистка всегда отличалась особой откровенностью.

