Асмус отомстила Собчак за публичное унижение

Асмус отомстила Собчак за публичное унижение
Кристина Асмус. Фото: Pavel Kashaev/www.globallookpress.com
Актриса не осталась в долгу

Ксения Собчак вдруг решила выразить поддержку актрисе Кристине Асмус, которая вот уже три года не может отвертеться перед публикой за эротичную сцену в кинокартине "Текст". 

Встреча двух блондинок произошла на кинопремьере фильма "Вызов". Собчак выложила совместное фото – где она выглядит просто отлично, в отличие от Кристины, для которой подобрали далеко не самый удачный ракурс.

Ксения призналась, что весьма увлеченно поговорила с Кристиной на тему профессиональной карьеры в киноиндустрии. Собчак менторски дала пару смелых советов: слать по адресу всех, кто осуждает ее за постельные сцены. Потому что журналистка видит в Кристине жертву травли со стороны общества.

Асмус в долгу не осталась, заявив Ксении, что такая тема уже давно изжила себя, а потому не собирается следовать подобным советам.

"Спасибо, конечно, за поддержку, Ксения. Но слать я могу – в этом я давно преподаватель. И спасибо за фото – мы со своим вторым подбородком довольны", – язвительно ответила актриса.

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
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