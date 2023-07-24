"Больно и одиноко": Асмус призналась в проблемах с любимым человеком

Актриса ужасно переживает разлад в отношениях

Российская актриса Кристина Асмус всегда отличалась прямолинейностью и искренностью. Она ничего не скрывает от своих поклонников и говорит на откровенные темы. Порой ее обвиняют в чрезмерной открытости, но она не спешит изменять себе.

О проблемах в семье Кристина Асмус тоже говорит честно и ничего не утаивает. Как выяснилось, много лет назад она перестала общаться с матерью и отцом из-за недопонимания и взаимных обед. У Асмус накопилось много претензий к родителям, и на компромисс пока никто не идет.

Кристина Асмус призналась, что стала актрисой только из-за того, что в детстве ей не хватило внимания и любви. Теперь на сцене или перед камерами она получает все это от чужих людей, но ей достаточно.

"Я не умею прощать. Отношения с родителями – это моя самая главная боль... Мы не общаемся жутко долгое время совсем. Мне больно, грустно и одиноко", – призналась Асмус.

При этом актриса призналась, что не хочет лишать дочку встреч с бабушкой и дедом. Да и сама Асмус остро нуждается в мамином тепле, которого не получила. Из-за этого ее порой просто трясет на сцене, и производить впечатление здорового человека очень сложно.