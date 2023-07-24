"Больно и одиноко": Асмус призналась в проблемах с любимым человеком

"Больно и одиноко": Асмус призналась в проблемах с любимым человеком
Кристина Асмус. Фото: Petrov Sergey/news.ru/ globallookpress.com
Актриса ужасно переживает разлад в отношениях

Российская актриса Кристина Асмус всегда отличалась прямолинейностью и искренностью. Она ничего не скрывает от своих поклонников и говорит на откровенные темы. Порой ее обвиняют в чрезмерной открытости, но она не спешит изменять себе. 

О проблемах в семье Кристина Асмус тоже говорит честно и ничего не утаивает. Как выяснилось, много лет назад она перестала общаться с матерью и отцом из-за недопонимания и взаимных обед. У Асмус накопилось много претензий к родителям, и на компромисс пока никто не идет. 

Кристина Асмус призналась, что стала актрисой только из-за того, что в детстве ей не хватило внимания и любви. Теперь на сцене или перед камерами она получает все это от чужих людей, но ей достаточно.  

"Я не умею прощать. Отношения с родителями – это моя самая главная боль... Мы не общаемся жутко долгое время совсем. Мне больно, грустно и одиноко", – призналась Асмус. 

При этом актриса призналась, что не хочет лишать дочку встреч с бабушкой и дедом. Да и сама Асмус остро нуждается в мамином тепле, которого не получила. Из-за этого ее порой просто трясет на сцене, и производить впечатление здорового человека очень сложно. 

Источник: Starhit ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

Киев сделал заявление после атаки Москвы беспилотниками

Украинская сторона подтвердила причастность к произошедшему

"Придется ответитить за свои поступки": Алехно высказался об уехавших звездах

Добиться успеха на Западе русскоязычному артисту невозможно

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей